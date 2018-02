Paikallinen kauppias ”Pulla-Kalle” kätkeytyi koko talveksi luolaan Nuuksiossa – patikoija voi löytää sata vuotta sitten sisällissodassa käytetyn piilopaikan

Kaupunki

Paikallinen kauppias ”Pulla-Kalle” kätkeytyi koko talveksi luolaan Nuuksiossa – patikoija voi löytää sata vuot

Espoon kaupunginmuseo järjestää elokuussa opastetun retken sisällissodan aikaiselle luolapiilolle Nuuksiossa ke 22.8. kello 17 ja la 25.8. kello 12. Lähtöpaikka: Punjon bussipysäkki (pysäkkitunnus E6942, osoite Nuuksiontie 44). Lähin pysäköintipaikka kilometrin päässä (Nuuksiontie 30).

Lähde: Espoossa sisällis­sodan aikaan -kirja, jonka ­Espoon kaupunginmuseo ­julkaisee helmikuussa.