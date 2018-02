Kaupunki

Nyt se on varmaa: osa Vantaan busseista jättää tulevaisuudessa matkustajat Kalasatamaan

Itä-Vantaan

suorien bussilinjojen päätepysäkit siirtyvät Helsingin Rautatientorilta Kalasatamaan vuoden 2019 syksyllä.Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus hyväksyi muutoksen tiistaina. Ennen siirtoa Kalasatamaan valmistuu uusi bussiterminaali.Liikennesuunnittelijat ovat perustelleet muutoksia Rautatientorin ruuhkaisuudella. Kaikki saapuvat bussit jättävät matkustajat Kansallisteatterin edessä, missä tungeksii joka päivä enemmän busseja kuin on mitoitettu.Mitoituksen mukaan teatterin eteen pitäisi tulla busseja enimmillään puolen minuutin välein eli tunnissa 120. Nyt niitä saapuu liikaa keskimäärin kymmenkunta joka tunti.siirtyvät ne bussilinjat, jotka palvelevat pääradan ja Lahdenväylän välistä aluetta eli linjat 711, 721, 731 ja 738. Asuinalueilta tulee jatkossa uusia bussiyhteyksiä pääradan asemille.Vantaalla linjastouudistus on herättänyt kovaa kritiikkiä. Uudistusta vastustavaan kansalaisadressiin kertyi allekirjoituksia useita satoja.HSL on muokannut alkuperäistä linjastosuunnitelmaa jonkin verran. Merkittävin muutos oli Päiväkumpua palvelevan linjan 721 reitin nopeuttaminen sekä ruuhka-ajan vuorovälin tihentäminen 10 minuuttiin.linjan 721 nopeutettu reitti ei palvele koulumatkayhteyksiä Dickursby skolalle ja Tikkurilan lukiolle, perustetaan näitä yhteyksiä palvelemaan koululaislinja 724 Päiväkummusta Havukosken kautta Tikkurilaan.Myös Kalasatamasta Tikkurilaan liikennöivän linjan 711 reittiä linjattiin palvelemaan paremmin Kuusikon asukkaita.Kansalaiskritiikissä oli myös esitetty vantaalaislinjojen päätepysäkkien siirtoa mieluummin Sörnäisiin tai Hakaniemeen kuin Kalasatamaan. HSL:n liikennesuunnittelijoiden mukaan Sörnäisissä tai Hakaniemessä ei ole tilaa päätepysäkeille.