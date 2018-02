Kaupunki

Vantaa haluaa Tikkurilaan 200 asunnon keskuksen vanhuksille

Vantaan

päättäjät haluavat purkaa Simonkylän vanhustenkeskuksen huonokuntoiset osat. Tilalle on tarkoitus rakentaa asuntoja 130 vanhukselle, mikä nostaisi keskuksen asuntojen määrän lähes kahteensataan.Sosiaali- ja terveyslautakunta ja tekninen lautakunta hyväksyivät molemmat kokouksissaan tällä viikolla Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvityksen.Kyseessä ei ole vielä varsinainen rakentamispäätös. Koska uudisrakennuksen valmistumisvuodeksi suunnitellaan vuotta 2021, asiasta päättäminen jää tulevalle maakuntahallinnolle kaupungin sijaan.Tarveselvityksessä linjataan, että Tikkurilan ison vanhustenkeskuksen paikka olisi tosiaan Simonkylä, ei aikaisemmin mietitty radanvarsi Jokiniemen puolella. Nykyisen Simonkodin huonokuntoinen vanhempi osa ja monitoimisali puretaan, tilalle tulee uudisrakennus.Rakentamisen arvioidaan maksavat 36 miljoonaa. Uudisrakennuksen huoneistoala on 9 670.Vanhustenkeskuksen naapuriin suunnitellaan uutta rakennusta myös keskuskeittiölle, joka nykyisin toimii purettavaksi suunnitelluissa tiloissa.aiemmin tekemä palvelusuunnitelma linjaa, että eri puolille kaupunkia rakennettaisiin tällaisia noin 200 asunnon vanhustenkeskuksia. Myyrmäkeen tällainen valmistuu ensi vuonna, Hakunilaan ja Kivistöön vastaavia suunnitellaan vuosille 2024 ja 2027.Vanhustenkeskusten idea on, että keskus tarjoaa eri tasoista tuettua asumista, siis sekä palveluasuntoja että hoivakoteja erityisesti muistisairaille. Iäkkään ei tarvitse siis muuttaa muualle, jos hänen kuntonsa huononee.Vantaa kuten muutkin kunnat laskee hoitavansa vanhimmista kaupunkilaisistaan suuren osan näiden omissa kodeissa tulevaisuudessa, mutta tuettua palveluasumista tarvitaan silti reilusti lisää, kun väestö vanhenee.Saman katon alla on myös palveluja lähellä asuville ikääntyneille, siis esimerkiksi harrastustoimintaa.on jo aiemmin kokeillut Simonkylässä myös mallia, jossa vanhusten joukosta vuokrataan muutamia asuntoja myös nuorille, siis alle 25-vuotiaille vantaalaisille. Haku näihin asuntoihin on taas parhaillaan käynnissä.