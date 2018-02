Enää alle kolmannes 18-vuotiaista ajaa ajokortin Helsingissä – Valtakunnallisesti teinejä kiinnostavat mopo- ja kevarikortitkin entistä vähemmän

Kaupunki

alle kolmannes 18-vuotiaista ajaa Helsingissä henkilöauton kuljettamiseen luvan antaman ajokortin. Näin raportoi liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.Viime vuonna luku laski jo 32 prosenttiin ikäluokasta. Muutos ei ole dramaattinen, sillä suunnilleen samoissa lukemissa on liikuttu jo kymmenen vuotta. Suunta on sama Vantaalla, missä osuus on nyt 43 prosenttia. Espoolaisnuoristakin alle puolet haluaa ja saa heti B-kortin.Koko maassa nuorten ajohalut autolla eivät ole vähentyneet, pääkaupunkiseutu on siis Trafin tilastoissa poikkeus. B-korttien kuljettajantutkintojen määrä on itse asiassa lievässä kasvussa koko Suomessa, C-korttien vielä jyrkemmässä.Kymmenestä suurimmasta kaupungista innokkaimmin B-kortti hankitaan Kouvolassa, siellä lähes 70 prosenttia ikäluokasta ajaa sen heti.Mopo- ja kevarikortteja ajetaan reilusti takavuosia harvemmin valtakunnallisestikin. Tässä näkyy muuttoliike isoihin kaupunkeihin, missä teini-ikäisillä on paremmat mahdollisuudet käyttää julkista liikennettä.noin kaksi kolmasosaa pääsee ajokokeesta läpi ensi yrityksellä. Toisin sanoen läpi pääseminen on hiukan tiukemmassa kuin takavuosina.Ajokortin omistavista suomalaisista entistä suurempi osa on iäkkäitä.