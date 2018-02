Helsingissä saatiin esimakua tulevaisuudesta: 5g-verkossa data liikkui uskomatonta vauhtia, ja se voi muuttaa arkemme

Kaupunki

Helsingissä saatiin esimakua tulevaisuudesta: 5g-verkossa data liikkui uskomatonta vauhtia, ja se voi muuttaa

Tulevaisuus

4g-verkkoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset

Mitä

Lisäksi

Kolmas

Tavallisten