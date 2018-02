Eläkeläispariskunta luuli maksavansa lomaosakkeesta, päätyi arpajaisiin – Espoon poliisin mitta täyttyi suomalaisturisteja härskisti höynäyttävistä huijareista

Kaupunki

Eläkeläispariskunta luuli maksavansa lomaosakkeesta, päätyi arpajaisiin – Espoon poliisin mitta täyttyi suomal

Länsi-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Herättää luottamusta, että myyjä puhuu selvää suomea.”

Myyjät puhuivat

Ennakkovaroittamiseen