Kansalaisjärjestö syyttää Helsingin poliisia etnisestä profiloinnista Puhoksen ostoskeskuksen valvontaiskussa – ”Henkilöpaperit tarkastettiin kaikilta ulkomaalaisen näköisiltä asiakkailta”

Kansalaisjärjestö syyttää Helsingin poliisia etnisestä profiloinnista Puhoksen ostoskeskuksen valvontaiskussa

kahden viikon takainen valvontaoperaatio Puotinharjun ostoskeskuksessa Puhoksessa on nostattanut kritiikkiä.Kansalaisjärjestö Badbaado on koonnut palautetta ihmisiltä, jotka olivat Puhoksessa valvontaoperaation aikana. Palautteen perusteella poliisi oli käyttäytynyt tavalla, joka muistutti etnistä profilointia.”Ravintoloissa ja liikkeissä tarkastettiin henkilöpaperit kaikilta ulkomaalaisen näköisiltä asiakkailta, mutta ei kantasuomalaisen näköisiltä. Samoin kävi muuallakin Puhoksessa”, sanoo Iwona van Dingen https://www.hs.fi/haku/?query=iwona+van+dingen Badbaadosta.Järjestö on jättänyt poliisille selvityspyynnön valvontaoperaatiosta ja valmistelee parhaillaan kantelua. Badbaado on 20-vuotias kansalaisjärjestö, joka järjestää maahanmuuttajanuorille organisoitua toimintaa.Van Dingen ei itse ollut Puhoksessa valvontaiskun aikaan, mutta hän ja muut järjestön toimihenkilöt ovat saaneet yhdenmukaista palautetta useilta paikalla olleilta.pahennusta oli herättänyt, kun poliisit olivat pyrkineet kesken rukoushetken moskeijaan koiran kanssa.”Koiraa ei päästetty sisään, mutta poliisit jäivät sen kanssa oven ulkopuolelle odottamaan, että ihmiset poistuivat ulos. Heidän paperinsa tarkastettiin. Se oli kuulemma palotarkastus, mutta en ole ennen kuullut, että sellaisessa tarvitaan koiran apua”, van Dingen sanoo.Helsingin poliisin komisario Heli Aaltosen https://www.hs.fi/haku/?query=heli+aaltosen mukaan koira oli mukana koko tarkastuksella, ei vain moskeijaa varten.”Oli kyse kirkosta tai jostain muusta kohteesta, poliisikoiran voi ottaa mukaan mihin tahansa tehtävään”, Aaltonen vastaa sähköpostitse.Operaatiossa poliisi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Rajavartiolaitos, Tulli, Helsingin pelastuslaitos ja kaupungin elintarviketarkastajat selvittivät työlupia ja työoloja. Operaatiossa tarkastettiin myös kahviloiden ja ravintoloiden elintarvikehygieniaa, alaikäisten läsnäoloa ja mahdollisesti päihtyneitä asiakkaita.ei ole pystynyt varmistamaan, että henkilöllisyyspapereita olisi kysytty vain ja ainoastaan ulkomaalaisen näköisiltä ihmisiltä. Tarkastuskäyntejä ei tehty kaikkiin liikkeisiin, mutta kohteissa oli todistettavasti sekä etnisiä että kantasuomalaisia yrityksiä.Kaikkia maahanmuuttajien yrityksiä ei käyty tarkastamassa. Muun muassa yhdestä parturiliikkeestä vastataan HS:lle, ettei valvontaoperaatio ulottunut sinne.”Etninen ruokakauppa Alanya market on vuokralla minun omistamassani liikehuoneistossa eikä siellä tietojeni mukaan tehty tarkastusta. Ilmeisesti paikallisessa Alepassa on käyty”, sanoo kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen Maria von Flittner https://www.hs.fi/haku/?query=maria+von+flittner Alepan tarkastuskäynnistä on kerrottu myös Badbaadolle.kirjattiin rikosilmoitukset kahdesta ulkomaalaisrikkomuksesta ja kahdesta työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta. Rikosilmoitukset on kirjattu tapauksista, joissa työnantaja on palkannut työntekijän, vaikka tällä ei ollut työhön oikeuttavaa työlupaa. Yksi liike suljettiin epäselvien omistussuhteiden vuoksi.Poliisi tarkasti yhteensä 260 ostoskeskuksen alueella oleskelleen henkilön henkilöllisyyden. Joukossa oli poliisin tiedotteen mukaan sekä ulkomaalaisia että suomalaisia.Helsingin apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen https://www.hs.fi/haku/?query=heikki+kopperoinen sanoo, että esimerkiksi työolojen tarkastuksessa papereita on kysytty henkilöiltä, jotka ovat liikehuoneistossa olleet sen näköisiä, että he voisivat olla työtehtävissä.”Jos joku henkilö tarjoilee ravintolassa tai leikkaa hiuksia kampaamossa, silloin on tarkastettu, että kaikki asiat on kunnossa. Ei siksi, että henkilö näyttää ulkomaalaiselta”, Kopperoinen sanoo.Operaation tavoitteena oli muun muassa selvittää, että työntekijöille maksettiin palkkaa asianmukaisesti, että yrittäjät maksavat veronsa asianmukaisesti, ja että anniskeluluvat ja työluvat ja työolot ovat kunnossa. Poliisi tarkisti myös, että ihmiset olivat luvallisesti maassa.saamassa palautteessa yrittäjät ja asiakkaat ovat korostaneet sitä, että poliisi tekee hyvää työtä muun muassa huumevalvonnassa. Poliisi tiedotti viikko sitten huumevalvonnan tuloksista. Tehostetun katuvalvonnan yhteydessä oli poistettu maasta useita huumeiden myyjiä ja tehty 55 rikosilmoitusta.Iwona van Dingenin mukaan huumepoliisin näkyvä työ on saanut kiitosta alueen yrityksiltä. Sen sijaan viranomaisten kahden viikon takainen yhteisoperaatio on herättänyt jälkipuheita, koska Puhoksessa on ollut aiemminkin kokemuksia etnisestä profiloinnista.”Viime syksynä poliisi pysäytti kaikki autot, joiden kuljettaja oli ulkomaalaisen näköinen. Minua ei pysäytetty, koska näytän kantasuomalaiselta. Ajoin kolme kertaa sieltä läpi, ja joka kerta poliisi pysäytti ennen minua ajaneet ulkomaalaisen näköiset kuljettajat ja minun jälkeeni ajaneet ulkomaalaisen näköiset kuljettajat. Ei minua”, van Dingen kertoo.Kopperoinen sanoo, että liikennevalvonnasta voi syntyä van Dingenin mainitsema mielikuva.”Jos lähtökohta on selvittää luvat, liikennettä ratsataan sen perusteella, onko auto ulkomaan kilvissä, onko sen verot maksettu ja auto rekisteröity. Silloin katsotaan muita asioita kuin kuka autoa juuri sillä hetkellä ajaa.”Hän myöntää, että poliisin pysäyttämän kuljettajan subjektiivinen kokemus voi olla toisenlainen.edustajat kiittävät poliisin ennaltaehkäisevää tiimiä, joka on jo pitkään tehnyt töitä maahanmuuttajataustaisen väestön parissa ja on kyennyt luotsaamaan etenkin nuoria eteenpäin elämässään.”Heille ei edes kerrottu tästä tehovalvonnasta”, sanoo van Dingen.Myös van Flittnerin käsityksen mukaan tieto valvontaoperaatiosta ei ulottunut ennaltaehkäisevään tiimiin.”Heidän työnsä on ollut Puhoksessa suorastaan kullan arvoista”, van Flittner kiittää.Koperoisen mukaan poliisin eri yksiköt keskustelevat keskenään. Valvontaoperaatiota oli suunniteltu yhdessä eri viranomaisten kanssa viikkoja ennen tapahtumapäivää, Kopperoinen sanoo.

Oikaisu 19.2. klo 21.06: Korjattu ravintola Alania ruokakauppa Alanya marketiksi.