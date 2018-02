Kaupunki

Kaksi miestä ryösti nuoren espoolaismiehen teräaseella uhkaamalla Matinkylässä

tuntematonta miestä ryösti nuoren espoolaismiehen Matinkylässä maanantai-iltana. Ryöstö tapahtui kello 18.30 Tiistinniityntien ja Puntaritien lähellä olevassa puistossa.Miehet uhkasivat uhria teräaseella, kaatoivat maahan ja anastivat käteisvarat sekä iPhone 6 -merkkisen puhelimen.Poliisin rikosilmoituksen mukaan toinen epäillyistä ryöstäjistä on noin 175-senttinen, vaalea ja hoikka mies, jonka takin alaosa on punainen. Hän on iältään 18–20-vuotias.Toinen epäillyistä on 180-senttinen, tukeva mies, ja hänellä on rikosilmoituksen mukaan vaaleat piirteet. Myös tällä miehellä oli lippis päässä.Länsi-Uudenmaan poliisi etsii asiasta jotain tietäviä tai ryöstön mahdollisesti nähneitä henkilöitä ottamaan yhteyttä poliisiin joko puhelimitse tai sähköpostiosoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.