Naisille jaettu ilmainen ehkäisy vähensi aborttien määrää Vantaalla – kaupunki aloittaa nyt maksuttoman ehkäisyn kaikille nuorille

Kaupunki

Naisille jaettu ilmainen ehkäisy vähensi aborttien määrää Vantaalla – kaupunki aloittaa nyt maksuttoman ehkäis

Vantaa

Vantaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmaisen

Tutkijat

Viime

Oikaisu 23.2. kello 14:05: Jutussa luki aiemmin, että artikkeli julkaistiin Journal of Public Health -tiedelehdessä keskiviikkona. Se julkaistiin torstaina. Otsikossa luki aiemmin, että tutkimustulokset liittyivät nuorille jaettuun ilmaiseen ehkäisyyn. Kyseessä on kuitenkin naisille annettu maksuton ehkäisy.