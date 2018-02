Kaupunki

Isä ja tytär asuvat salaa siirtola­puutarha­mökissä – ”Emme haittaa täällä kenenkään elämää”

Yksinäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siirtolapuutarhat

Isä

Sala-asumisessa

Varsinkin

Keväällä

Isä ja tytär eivät esiinny artikkelissa nimillään, koska siirtolapuutarhassa ei ole luvallista asua.

parivaljakko venyttää askelta ja harppaa hangessa. Mökkirykelmä hohtaa keskipäivän paukkupakkasessa. Aluetta halkoo pelkkä latu ilman hiihtäjää. Isä ja tytär ylittävät uran tottuneesti. He ovat palaamassa kotiin 9-vuotiaan tyttären koulumatkalta.Perillä on kaksikerroksinen siirtolapuutarhamökki. Isä ja tytär ovat syyskuusta asti asuneet pikkumökissä salaa.Yläkerta vaaleanpunaisine mattoineen on tyttären. Kattoharjanteen kohdalla hän vielä mahtuu seisomaan suorana. Alakerrassa on lattiatilaa vajaat 20 neliömetriä, ja isän futon lepää kuormalavojen päällä.Miksi täysin eristetyssä, nykyaikaisessa mökissä ei saisi asua talvella? Kun vie roskat pois ja tulee toimeen ilman juoksevaa vettä. Sitä mies ei ymmärrä.”Tämä on harmaata aluetta. Emme haittaa täällä kenenkään elämää, ja ihmisten pitää saada viettää aikaa omistamissaan tiloissa.”on pääosin määritelty vain vapaa-ajan käyttöön. Yöpyä yleensä saa mutta pysyvä asuminen kielletään kunnalta maan vuokranneen yhdistyksen säännöissä tai mökin kauppakirjassa.Kolme vuotta sitten perhe hajosi. Tuli avioero, ja sen jälkeen mies oli muuttamassa Helsinkiin. Muu perhe kuitenkin asettui muualle, eikä isä halunnut tavata lastaan vain viikonloppuisin.Nyt isä ja tytär asuvat yhdessä joka toinen viikko. Lapsen koulu on lähellä ja elinpiiri hänelle tuttu.Ennen mökin ostoa kaksikko asui tovin tavallisessa kerrostalossa. Vuokra oli yli 700 euroa kuussa. Koneellisesti tuotettu hengitysilma tuntui tunkkaiselta eikä vilkkaan tien varressa ollut kotoisaa.”Mietin kustannuksia, ja koska olen asunut pari kesää siirtolapuutarhamökillä, mökin osto tuli mieleen.”on ollut toisella paikkakunnalla töissä joka toinen viikko. Puolikaskin palkka on riittänyt elämiseen, jossa suurin yksittäinen meno on noin 150 euron kuukausittainen sähkölasku.Kerrostaloon verrattuna säästöä on jo kertynyt monta tuhatta euroa.Mökissä on kolme sähköpatteria. Yksi lämmittää jääkaappia ja lavuaarin poistovesiputkea. Toinen nostaa yläkerran lämpötilan yli 20 asteeseen, jotta lapsella on aina lämmintä.Kolmas seisoo kahden mattokerroksen päällä alalattialla. Se on mökin viilein paikka: kovalla pakkasella lämpöä on seitsemisen astetta.”Minulla oli haave puutaloasumisesta, ja nyt on kamiinakin. Sitä ei tosin voi käyttää, ettei piipusta nouseva savu herätä huomiota.”Siirtolamökkejä ei vuokrata vaan ostetaan. Tähän mökkiin kului noin 40 000 euroa, osa oli mökin hintaa ja osa vuokraoikeuden siirtoa. Verottaja on hyväksynyt sen, että jakamalla hinta osin vuokraoikeudeksi maksettavien verojen määrä pienenee.Eristetyn yläkerran ja kamiinan ohella ratkaiseva ehto mökin valinnassa oli oma huussi.”Nämä ovat järkisyitä. Mutta ihastuin siihen, että seinälaudat ovat alakerrassa näkyvissä ja katto on soodapuhallettu. Sitä pitää itseään järkevänä, mutta sitten ihastuu kauniiseen oveen.”on luontevaa pitää matalaa profiilia. Ennen muuttoa isä mietti erityisesti kahta asiaa: tuleeko sisään hiiriä ja tuleeko joku sanomaan, ettei täällä saa asua. Hiiriä varten on karkotin, eikä valituksia ole tullut.Iltaisin suuresta pääikkunasta ei loista valo. Tiiviin kaihtimen lisäksi karmia peittää kangas. Jalanjälkiä ei tarvitse peitellä, ja lumityöt voi tehdä. Muidenkin pihoista näkee, että joissain mökeistä on piipahdettu.”En halua, että lapselle tulee paineita tästä. Täytyy olla rehellinen mutta ei alleviivata tai olla huutomerkkinä täällä.”Mies juo itse kasvatettua mustaseljateetä isovanhemmilta perityn keittiönpöydän ääressä. Tontin rajaan ei ole ikkunasta monta metriä. Tämä mökki on nautiskelijoille, ei himoviljelijöille.”Minulla on mökki ja laajat tilukset muualla. En halunnut kahta paikkaa, jossa on paljon hoidettavaa.”Mies on kokenut kaupunkiviljelijä ja kiinnostunut ekologisesta rakentamisesta. Vajaalla käytöllä olevien resurssien hyödyntäminen kiehtoo niin paljon, että siirtolamökissä asuminen käy kokeilusta. Näin vähin tarvikkein voi viettää hyvää elämää.helsinkiläisessä perinteessä siirtolapuutarhoihin liittyy jopa jyrkästi ajatus vain vapaa-ajan vietosta. Ettei mökkejä kerta kaikkiaan ole tarkoitettu pysyviksi asunnoiksi.Vain kulttuurin määrittelemä kielto ei asumiskokeilua työstävän miehen mielestä ole riittävä syy. Siirtolapuutarhan talviasuminen käy hänestä vaihtoehtoiseksi elämäntavaksi, jolla on niin asuntopoliittisia kuin omavaraisuuteenkin liittyviä perusteita.Yläkerrassa tytär istuu työpöytänsä ääressä. Matematiikan läksyssä tarvitaan isänkin apua. Istuessa tytön pään ja kattoharjannetta pitkin kulkevan ledvalonauhan väliin jää vielä kohtuullisesti tilaa.”Täällä on kivaa lyhyt koulumatka ja fasaanit ulkona. Se ei ole kivaa, että huussissa on kesällä lukkeja, talvella vettä ei tule ja joskus lyön pään kattoon”, tytär sanoo.Isä nyökkää. Tyttö on venähtänyt talven aikana usean sentin, ja yläkerta on siksi jäämässä liian matalaksi. Kauan kaksikko ei aiokaan jatkaa sala-asumistaan.isä muuttaa samalle seudulle yhteen uuden naisystävänsä kanssa. Tyttärelle on uudessa kodissa tavallisen korkuinen huone.Seuraavaa elämänvaihetta ennakoi sekin, että miehellä on poikkeuksellisesti ollut asiaa läheisen Citymarketin pyykkikoneelle. Parin päivän päästä on työhaastattelu, johon piti saada puhtaat vaatteet. Tavallisesti pyykit pestään puolison luona.Mies sanoo muuttaneensa mökkiin myös uteliaisuuttaan. Selvittääkseen, pystyykö kaksi ihmistä selviämään seitsemällä litralla vettä päivässä.”Pesulla käymme liikuntaharrastusten yhteydessä. Asumisen ahtaudesta valitetaan monesti Suomessa. Yksi syy tähän oli halu osoittaa, ettei hyvä elämä ole kiinni neliöiden määrästä.”