Ammattikorkeakoulu Metropolia aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – Rehtori: ”Juuri kun tekniikan alalla on työvoiman kysyntää ja rakennusala vetäisi tosi paljon”

Kaupunki

Ammattikorkeakoulu Metropolia aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – Rehtori: ”Juuri kun tekniika

Ammattikorkeakoulu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huonon

Konkola

Luottamusmies

Räsäsen

Metropolia

Oikaisu klo 13.57: Korjattu luottamusmies Hannu Räsäsen nimi, joka oli aiemmin kirjoitettu virheellisesti Räisäseksi.