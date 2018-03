Länsimetron jatkeen kohonneet kustannukset ja viivästyminen hämmästyttävät radan varrella asuvia: ”Ei tästä positiivisin mielin voi olla”

Kaupunki

Länsimetron jatkeen kohonneet kustannukset ja viivästyminen hämmästyttävät radan varrella asuvia: ”Ei tästä po

Hyljelahti/Iivisniemi

Länsimetron

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kivenlahdessa

Annina Hautala