Helsinkiläinen Uuno Pesonen ei osannut pyykätä, joten likapyykki kulki postissa äidille Joensuuhun – poikamiesbokseissa elettiin take away -ruoalla jo sata vuotta sitten

Kaupunki

Helsinkiläinen Uuno Pesonen ei osannut pyykätä, joten likapyykki kulki postissa äidille Joensuuhun – poikamies

Noutoruokaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Saunomista

Nevalaista

”En olisi pahoillani, jos sieltä tulisi pari kolme pehmeämpää leipää.”

1900-luvun

Laika Nevalaisen väitöskirja Flexible Domesticities: Bachelorhood, Home and Everyday Practices in Finland from the 1880s to the 1930s tarkistettiin perjantaina 2. maaliskuuta European University Institutessa Firenzessä.