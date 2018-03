Joukossamme on paljon ihmisiä, joilla on riski käyttää lapsia seksuaalisesti hyväksi – ”Me olemme vähän pulassa tässä”, sanoo vankila­psykologi Poliisi kertoi toissa viikolla, että se epäilee noin 50-vuotiasta miestä kymmenien poikien seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikosepäily oli odotettavissa, sillä mies oli tuomittu aiemmin kolmesti vastaavanlaisista rikoksista. Vankilapsykologi Mikko Ylipekan mukaan Suomessa on paljon ihmisiä, joilla on riski käyttää lapsia hyväksi, mutta he eivät saa apua.