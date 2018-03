Jos lastentarhanopettajien palkkoja todella korotettaisiin tonnilla, Helsingin menot kasvaisivat yli 20 miljoonalla eurolla

Kaupunki

Jos lastentarhanopettajien palkkoja todella korotettaisiin tonnilla, Helsingin menot kasvaisivat yli 20 miljoo

Helsingissä

Tilastokeskuksen

Keskimääräiseen

Oikaisu 8.3. kello 20.57: Korjattu aiemmin oikaistu väite, jonka mukaan tuhannen euron kuukausipalkan korotus lisäisi Helsingissä lastentarhanopettajien palkkasummaa 17,8 miljoonalla eurolla. Oikea summa on 21,32 miljoonaa euroa. Alun perin jutussa väitettiin, että luku olisi 1,78 miljoonaa. Oikaisu: 8.3. kello 20.10: 600 euron palkankorotus lisäisi kaupungin menoja runsaalla miljoonalla eurolla kuukaudessa, ei vuodessa kuten jutussa aiemmin väitettiin. Jutussa mainittujen summien lisäksi palkan korottaminen lisäisi myös työnantajan maksamia lomarahoja ja sivukuluja.