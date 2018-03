Jupakka kahdesta jättichilihampurilaisesta päätyi hovioikeuteen asti – alle 40 euron kavalluksesta koitui tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut

Kaupunki

Jupakka kahdesta jättichilihampurilaisesta päätyi hovioikeuteen asti – alle 40 euron kavalluksesta koitui tuha

Helsingin

Yrittäjä puolestaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden kierteen

Työntekijä piti

Sekä käräjäoikeus

seudulla toimivan grillikioskin työntekijä sai värikkään tapahtumasarjan päätteeksi kavallustuomion hovioikeudessa.Noin 50-vuotias nainen vei asian Helsingin hovioikeuteen, koska hän oli tyytymätön käräjäoikeudessa saamaansa 25 päiväsakon tuomioon.Työnantajansa rahojen kavaltamisesta tuomittu nainen kiisti syyllistyneensä minkäänlaiseen rikokseen. Grillikioskia pyörittävä nainen käytti hänen mukaansa tapahtuma-aikaan eli alkuvuodesta 2015 niin paljon alkoholia, että on syytä epäillä, pystyikö tämä aina edes laskemaan kassan rahamäärää oikein.kertoi oikeudessa alkaneensa epäillä alaistaan epärehellisyydestä alun perin siinä vaiheessa, kun tämän työvuorojen aikana hävisi todella paljon kebablihaa. Työntekijän Facebook-sivuilla oli myös näkynyt kuvia leipomuksista, jotka olivat samanlaisissa rasioissa kuin grillillä käytössä olleet pakkaukset.Epäilystensä vuoksi yrittäjä päätti tehdä alaiselleen rehellisyystestin, jonka toteutustapa oli seteliansa. Hän siis pani tammikuussa 2015 kassaan ylimääräisen 20 euron setelin, jota työntekijä ei ollut kirjannut seuraavana päivänä asianmukaisesti kassavihkoon.Tämän jälkeen yrittäjä tiedusteli työntekijältä 20 eurosta, jonka hän kertomansa mukaan oli jättänyt testimielessä kassaan. Hän nosti esiin myös rasiat, joita oli näkynyt naisen leivoskuvissa.Alainen kiisti varastaneensa koskaan mitään työpaikaltaan, jonka palkkalistoilla hän oli ollut jo vuodesta 2006 lähtien. 20 euron katoamisen ainoaksi mahdolliseksi syyksi hän arvioi sen, että joku asiakas on saanut liian suuren setelin vaihtorahana takaisin.Yrittäjä ei vielä tässä vaiheessa ryhtynyt toimenpiteisiin työntekijän työsuhteeseen liittyen.kavallusepäilyjen vyyhti sai maaliskuussa 2015, kun yrittäjä kyseli jälkikäteen hampurilaisostoksista mieheltä, jonka hän tiesi käyneen vastikään grillillään. Mies kertoi ostaneensa kaksi jättichilihampurilaista 19,80 euron yhteishintaan.Mies maksoi kertomansa mukaan 50 euron setelillä ja sai rahasta oikein takaisin. Kassanauhaan, joka päätyi myöhemmin myös kirjalliseksi todisteeksi oikeuteen, ei kuitenkaan kirjautunut tietoa minkäänlaisesta 19,80 euron ostoksesta.Työntekijä ei sanojensa mukaan muista kyseistä hampurilaisostosta. Hän arvioi summan puuttumisen johtuvan ehkä virheellisestä kassaan lyömisestä.Yrittäjä ei selitystä uskonut, vaan purki naisen työsuhteen.kavallusväitteitä tuulesta temmattuina. Nainen kokee yrittäjän halunneen päästä hänestä eroon keinolla tai toisella.Naisten yhteistyö oli syytetyn mukaan sujunut mutkattomasti siihen asti, kunnes aiemmin rivityöntekijänä ollut nainen siirtyi grillin pyörittäjäksi. Hän kertoo tämän alkaneen myös juopotella muutoksen jälkeen häiritsevissä määrin.Työntekijä oli ollut ongelmien tiimoilta yhteyksissä ammattiliittoon, mistä yrittäjä ei hänen mukaansa ollut mielissään.että viime viikon loppupuolella tuomionsa antanut Helsingin hovioikeus arvioivat kuitenkin näyttöä ja muita seikkoja siten, että työntekijän katsotaan syyllistyneen syytteen mukaisesti kavallukseen.Kavallettu rahasumma muodostuu testissä kadonneesta 20 euron setelistä ja kahdesta kassan ohi myydystä jättichilihampurilaisesta – se on siis 39,80 euroa. Pienehköstä summasta huolimatta kyse ei oikeuden mukaan ollut lievästä petoksesta.”Huomioon ottaen [työntekijän] vastuullinen asema hänen huolehtiessaan työnantajansa varoista sekä teon toistuminen, kavallusta ei voida pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, eikä siten lievänä kavalluksena”, käräjäoikeus perusteli.Hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tuomion, jonka mukaan irtisanotun työntekijän pitää maksaa 25 päiväsakkoa eli hänen tuloillaan 150 euroa. Naisen on myös korvattava kavallettu 39,80 euron summa korkoineen grilliyrittäjälle.Eniten maksettavaa tuli kuitenkin oikeudenkäyntikuluista. Syylliseksi todetun naisen on hoidettava yrittäjän 1 925 euron lasku korkoineen.Valtion varoista puolestaan maksetaan irtisanottua työntekijää oikeudessa avustaneelle asianajajalle noin 1 230 euroa.