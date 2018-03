Kaupunki

Tapiolasta Otaniemeen tilapäinen silta Kehä I:n yli – tunneli­työmaa olisi katkaissut ajoyhteyden ja bussi­rei

Kehä I:n eteläpään tunnelirakentaminen ei katkaisekaan ajoyhteyttä Tapiolan ja Otaniemen välillä. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina viiden miljoonan euron tilapäisen sillan rakentamisen Tapiolantieltä Kehä I:n yli Otaniemen Miestentielle.



Ilman siltayhteyttä ajoyhteys olisi katkennut jo ensi kesäkuussa. Espoo on neuvotellut yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa keinoista, joilla keskeinen bussireitti Otaniemen ja Tapiolan välillä pystyttäisiin säilyttämään.



Kehä I:n on valtion tie eikä tienpitäjä salli liikennevaloilla ohjattua risteystä Tapiolantien liittymässä. Keilaniemen tunneli avautuu niin lähellä risteystä, että tienpitäjä pitää risteävää liikennettä riskinä.



Silta tehdään Kehä I:n parantamisen yhteydessä siten, että se valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Tilapäinen silta on käytössä, kunnes Kehä I:n tunnelointi jatkuu Hagalundinkallion tunnelin urakalla.