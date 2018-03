Jätkäsaarelaiset saavat vihdoin uimahallinsa – Helsinki myi betonisen Bunkkeri-talon pitkän valituskierroksen jälkeen rakennusyhtiö SRV:lle

Kaupunki

Jätkäsaarelaiset saavat vihdoin uimahallinsa – Helsinki myi betonisen Bunkkeri-talon pitkän valituskierroksen

Helsingin

Sopimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myyntiurakassa

Selvitys

Oikeusprosessi