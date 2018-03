Kaupunki

hovioikeus tuomitsi tiistaina antamassaan päätöksessään 33-vuotiaan miehen törkeästä pahoinpitelystä vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.Mies löi baari-illan aikana syntyneen riidan päätteeksi toista, ennestään tuntematonta miestä kahdesti päähän. Uhri kaatui maahan. Vielä tämän jälkeen syytetty jatkoi uhrin lyömistä ja potkimista.Vankeuden lisäksi mies tuomittiin maksamaan uhrille korvauksia kivusta, särystä ja aivovammasta. Yhteensä maksettavaa tuli 2 000 euroa.ja uhri ajautuivat riitaan jouluaattoiltana Pub Kipparissa Helsingin Kontulassa vuonna 2013.Tuomitun mukaan hän oli tullut ravintolaan ystävänsä kanssa. Ystävä oli alkanut keskustella itselleen tutun miehen kanssa, joka oli tuomitulle ennalta tuntematon.Illan edetessä kaverin tuttava oli tuomitun mukaan alkanut puhua uskonnoista, halventanut häntä muun muassa mutakuonoksi ja tivannut, miksi hän oli tullut Suomeen. Illan edetessä puheet olivat koventuneet entisestään. Mies olisi muiden muassa uhannut tappaa kaikki ja raiskata tuomitun ystävän tyttären.Lopulta mies oli tuomitun mukaan sylkäissyt häntä päin, jolloin hän oli menettänyt malttinsa.uhriksi joutunut mies kertoi puolestaan aikoinaan käräjäoikeudelle, ettei hän muista illan kulusta mitään. Hän oli havahtunut seuraavana päivänä sairaalassa Meilahdessa. Muistinmenetyksen syyksi hän epäili humalatilaa ja tajunnan menettämistä pahoinpitelyn seurauksena.Hän piti mahdollisena, että oli saattanut saada osan vammoista myös jossakin toisessa pahoinpitelyssä, johon oli mahdollisesti joutunut. Sitäkään hän ei osannut sanoa varmaksi, oliko hän lähtenyt pahoinpitelyn jälkeen Tallinnaan. Sittemmin pahoinpitelyn uhri on kuollut.Hovioikeus tiedusteli hänen oikeudenomistajiltaan, haluavatko he jatkaa oikeudenkäyntiä. Nämä eivät koskaan vastanneet tiedusteluun, joten syyttäjän ja tuomitun valitettua käräjäoikeuden tuomiosta asia eteni hovioikeuteen.ei tarvinnut tukeutua vain yksipuoliseksi jääneeseen kertomukseen tapahtumista, sillä miesten liikkeet tallentuivat myös ravintolan valvontakameraan.Valvontakameran videolta oli käräjäoikeuden päätöksen mukaan selvästi havaittavissa, kuinka nyt tuomittu 33-vuotias oli lyönyt toista miestä ravintolan edessä ensin kaksi kertaa nyrkillä päähän, jonka seurauksena mies oli kaatunut maahan. Käräjäoikeuden mukaan vielä kaatumisen jälkeen tuomittu oli polkenut ja potkinut maassa maannutta useita kertoja voimakkaasti ja lyönyt tätä nyrkillä useita kertoja päähän.Miehen maatessa liikkumattomana maassa sittemmin tuomittu vielä potkaisi häntä päähän ainakin kolme kertaa voimakkaasti.Myös yksi silminnäkijä kertoi uhrin vaikuttaneen tajuttomalta.Todisteiden perusteella käräjäoikeus päätteli, että kyseessä on törkeä pahoinpitely, sillä tilanne jatkui, vaikka uhri menetti tajuntansa.hovioikeudelle syytetty kielsi, että uhri olisi menettänyt tajuntaansa. Hän vaati rangaistuksen alentamista pahoinpitelyksi. Syyttäjä puolestaan vaati rangaistuksen pidentämistä.Hovioikeus ei nähnyt käräjäoikeuden tuomiossa korjattavaa ja piti sen voimassa.