Ryöstöaalto huumekauppojen yhteydessä Helsingissä – huumeidenkäyttäjät perustaneet jopa vihjepalstan, jossa varoitetaan ”epärehellisistä myyjistä”

Kaupunki

Ryöstöaalto huumekauppojen yhteydessä Helsingissä – huumeidenkäyttäjät perustaneet jopa vihjepalstan, jossa va

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vakavimmat vammat ovat olleet leikkaushoitoa vaativia kallovammoja.”

Tor-verkko

Halmeen mukaan