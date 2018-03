Pääradan junaliikenteessä myöhästelyä ja peruttuja vuoroja – syynä henkilövahinko Koivukylän asemalla Vantaalla

Kaupunki

Pääradan junaliikenteessä myöhästelyä ja peruttuja vuoroja – syynä henkilövahinko Koivukylän asemalla Vantaall

Ihminen

HSL:n mukaan

jäi junan alle Koivukylän asemalla Vantaalla keskiviikkona hieman ennen puoltapäivää. Onnettomuuden vuoksi pääradan junaliikenteessä on myöhästelyä ja poikkeuksia.VR:n liikenteenohjauksesta kerrotaan, että kaukojuna liikenne on toistaiseksi kokonaan poikki pääradalla. Ihminen jäi Moskovasta Venäjältä tulossa olleen kaukojunan alle.lähijunat R, Z, K, I ja P kulkevat tapauksen vuoksi myöhässä. Lisäksi useita Keravan ja Helsingin väliä kulkevien K-junien lähtöjä on peruttu kokonaan.Pahimmat myöhästymiset koskevat R- ja Z-junia, VR:n liikenteenohjauksesta kerrotaan.Junat kulkevat kehäradalla, mutta vuorovälit ovat epäsäännölliset.HSL arvioi poikkeustilanteen jatkuvan kahteen saakka iltapäivällä.