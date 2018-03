Kaupunki

Näin yksinkertaista se oikeasti on: Raiskaus ei ole seksiä

Päivää

Pitääkö seksiin olla suostumus?

Miksi muka?

Mistä sen tietää, suostuuko toinen?

Entä jos ei ole silti varma?

Entä jos toinen vastaa ”ei”?

Entä jos toinen sanoo ”ei”, kun on jo aloitettu?

Entä jos toinen on lapsi tai tajuton tai muuten avuttomassa tilassa?

Entä jos edellinen kohta ei päde, mutta ei tunnu sopivalta edes kysyä?

Entä jos sen toisen kanssa on naimisissa?

Entä jos toinen jälkikäteen valehtelee sanoneensa ei, vaikka on sanonut kyllä?

Entä jos toinen sanoo kyllä?