Kaupunki

Espoon kaikissa kouluissa on huhtikuusta lähtien tarjolla kasvisruokaa joka päivä

Espoon kaikissa kouluissa saa huhtikuusta lähtien valita vapaasti kasvisruoan.Yläkouluissa ja lukiossa päivittäinen kasvisruoka on ollut vapaasti valittavissa jo usean vuoden ajan ja jonkin aikaa joissakin alakouluissa.Kasvisruokavaihtoehto on ollut vapaasti otettavissa jo jonkin aikaa niissä Espoom ala- ja yhtenäiskouluissa, joihin Fazer Food Services Oy ja Folkhälsan Välfärd Ab toimittavat ruoan.Nyt lopuissakin alakouluissa, joihin ruoka Espoo Cateringista, aletaan tarjota päivittäin kasvisruokaa sitä haluaville.Espoon kouluissa on 38 000 oppilasta, joista ruokailee noin 30 000.Noin 3–4 prosenttia ruokailijoista valitsee kasvisvaihtoehdon.