Helsingin yllätysveto: Kaikki kaupungin terassit halutaan pitää auki kello 23 saakka jo tänä kesänä

aukioloaikoja esitetään pidennettävän kokeilumielessä koko Helsingissä. Jatkossa terassit voivat olla auki kello 23 saakka asuinkiinteistöjen lähellä ilman poikkeuslupaa.Toteutuessaan kokeilun on tarkoitus alkaa kesällä 2018 ja jatkuu vuoden 2020 alkuun saakka.Enimmäisaukioloajan pidentäminen on esillä Helsingin kaupungin kaupunginhallitukselle annetussa esityslistassa.mennessä asuinrakennusten läheisyydessä olevat terassit ovat saaneet olla auki kello 22 saakka ilman poikkeuslupaa.Nyt suunnitellulla muutoksella ei ole vaikutusta jo myönnettyihin poikkeuslupiin.Terassien aukio-oloajan pidentämistä ajaa kansliapäällikön johtama työryhmä, jonka esityksen mukaan Helsingin kaupungin terassiohjeeseen aiotaan tehdä tarvittavat muutokset huhtikuun puoliväliin mennessä, jotta kokeilu voi alkaa kesällä.kaupungin mukaan tällä hetkellä anniskeluluvan saaneita terasseja on 1 176, joista 93 toimii ydinkeskustan alueella.Tähän mennessä keskustan terasseista yli 70 prosentille on jo myönnetty poikkeuslupa. Noin 470 terassivuokrasopimuksen kohdalla kaupunkiympäristön toimiala on sopijapuolena.Terassikokeilu on esillä maanantaina 19. maaliskuuta olevassa Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen kokouksessa.