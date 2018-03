Kaupunki

Poliisi sulki siviili­autoilla tien­pätkän Espoossa, koska siinä on mustaa jäätä

Espoon

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leppävaarassa Ratsukadun ja Vanhan maantien risteyksessä on suljettu ajokaistoja liikenteeltä.Espoon poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että tie on suljettu, koska siinä on mustaa jäätä. Hätäkeskus on saanut monta ilmoitusta vaarallisesta paikasta.”Siinä on aiheutunut jatkuvasti kolareita tänään. Keliolosuhteet ovat nyt tällaiset”, keskuksen päivystäjä kertoi.toivoo estävänsä tien sulkemisella lisävahingot.Paikalle on pyydetty apua tiehallinnolta, jotta tienpätkä voidaan taas avata.