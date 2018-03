Yliopistoissa toteutettiin kysely seksuaalisesta häirinnästä: Naisista puolet ja miehistä kolmannes kokenut häirintää

Kaupunki

Yliopistoissa toteutettiin kysely seksuaalisesta häirinnästä: Naisista puolet ja miehistä kolmannes kokenut hä

Yliopistoissa

Kyselyyn

Esa Hämäläinen

on koettu tuoreen kyselytutkimuksen mukaan laajasti seksuaalista häirintää.Helsingin tutkijanaisten tekemän kyselyn mukaan puolet vastanneista naisista ja kolmannes miehistä kertoi kokeneensa häirintää.vastasi 437 yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajaa. 69 prosenttia vastaajista oli Helsingin yliopistosta.Helsingin yliopistolla on kokonaisuudessaan 40 000 opiskelijaa ja työntekijää.”Tulokset ovat huolestuttavia ja niiden pohjalta on syytä toimia”, totesi hallintojohtajatiedotteessa.