Miksi Katajanokalla puretaan vain 40 vuotta vanha kerrostalo? 1970-luvun rakentaminen on purkuvimman kourissa, sanoo kaupunginmuseon arkkitehti

Kaupunki

Miksi Katajanokalla puretaan vain 40 vuotta vanha kerrostalo? 1970-luvun rakentaminen on purkuvimman kourissa,

Helsingin

Lindqvistin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hitas-järjestelmä kehitettiin Katajanokan kärjen rakentamisen yhteydessä.

Amiraalinkatu 2

Katajanokan

Lindqvistin