Satojen rakennusten kohtalo on yhä auki sote-uudistuksen myötä – Helsingin seudulla tarpeettomiksi jääville kiinteistöille löytyy helpommin uutta käyttöä, haja-asutusalueilla osa uhkaa jäädä autiotaloiksi

Kaupunki

Satojen rakennusten kohtalo on yhä auki sote-uudistuksen myötä – Helsingin seudulla tarpeettomiksi jääville ki

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sote-uudistus

Kuntien

Kiinteistötietojen

Maakuntien

Se, mitä

Isoissa

Uudenmaan

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005593380.html