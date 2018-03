Kaupunki

”Uudistusta ei ole perusteltua toteuttaa” – Helsingin lausuntoesitys sote-uudistuksesta on tyrmäävä

Helsinki

on odotetusti antamassa täystyrmäyksen maan hallituksen suunnittelemalle sote- ja maakuntauudistukselle. Virkamiesten laatima lausuntoesitys oli esillä kaupunginhallituksen aamukoulussa torstaina ja tulee päätettäväksi maanantaina.Lausunnon mukaan uudistusta ei ole perusteltua toteuttaa.”Uudistus ei ole Suomen pääkaupungin, helsinkiläisten tai uusmaalaisten näkökulmasta hyväksyttävä. Se ei myöskään huomioi muiden suurten kaupunkien erityispiirteitä”, esityksessä sanotaan.Näitä erityispiirteitä ovat muun muassa voimakas väestönkasvu, muuta maata suurempi maahanmuutto sekä eriarvoistumiseen liittyvät haasteet, kuten asunnottomuus, syrjäytyminen ja päihteiden aiheuttama kuolleisuus.Lausunnossa moititaan myös itse uudistuksen valmistelua. Helsinki on valmistelun aikana antanut 19 eri lausuntoa eri osauudistuksista, mutta siltä ei ole kysytty mielipidettä kokonaisuudesta.lausunnossa kritisoidaan uudistuksen pirstovaa voimaa. Aluejako ei lausuntoesityksen mukaan huomioi nykyisiä toimivia yhteistyöratkaisuja.”Pääkaupunkiseudulla ja metropolialueella Uudenmaan laajuinen ratkaisu tulisi todennäköisesti korvaamaan monia nykyisiä seudullisia yhteistyöratkaisuja”, lausuntoesityksessä epäillään.Tämä voisi johtaa menetyksiin saavutetussa tehokkuudessa ja menojen hillinnässä.vaikutukset olisivat lausunnon mukaan Helsingin kaupungin talouteen merkittävät. Uudistus heikentää kaupungin verotulokertymän kasvua ja investointikykyä sekä lisää kaupungin riippuvaisuutta valtionrahoituksesta.Kaupungin kunnallisverokertymästä on poistumassa maakunnalle noin kaksi kolmannesta. Myös kunnilta kerättävän yhteisöveron osuudesta olisi lähes 40 prosenttia siirtymässä maakuntien rahoitukseen.Yhteisöveron jako-osuuden muutos sekä kiinteistöveron sisällyttäminen verotulontasaukseen merkitsevät entistä voimakkaampaa rahoituksellista tukea helsinkiläisiltä muualle maahan.Myös valtionosuuslaskelmissa on valuvika Helsingin tappioksi, lausunnossa moititaan.huolestuttavana Helsinki pitää sitä, että verorahoitteisten sote-palveluiden asiakkaiksi on siirtymässä uudistuksen myötä asiakkaita nyt täysin yksityisrahoitteisista palveluista.Näitä ovat sairaustulovakuutuksen ottajat ja työterveyshuollon asiakkaat, joita arvioidaan olevan Uudellamaalla yhteensä 700 000.”Uudellamaalla yksityisrahoitteisten palvelujen osuus on erityisen suuri. Tästä seuraa, ettei kustannuspaine kohdistu vain uudistuksen alkuvuosille, vaan kyse on rakenteellisesta, pitkällä aikavälillä vaikuttavasta kustannusten ja rahoituksen tason eriytymisestä”, lausunnossa moititaan.