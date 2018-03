Enontekiöläinen Sunna Siilasjoki, 15, lentää Helsinkiin haastamaan ministerit – eduskunnan täysistunnon osallistujat ovat tänään nuoria ympäri Suomea

Kaupunki

Enontekiöläinen Sunna Siilasjoki, 15, lentää Helsinkiin haastamaan ministerit – eduskunnan täysistunnon osalli

Sunna Siilasjoki

Rekkaliikenne

Kirjoittajat kuuluvat pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa. Nuorten ääni -toimitus uutisoi Nuorten parlamentti -tapahtumasta koko päivän Eduskuntatalolla. Kaikki toimituksen uutiset julkaistaan Nuorten parlamentin blogissa http://nuortenparlamentti.blogspot.fi/

, 15, osallistuu tänä vuonna Nuorten parlamenttiin ja haluaa vaikuttaa siellä oman kotikuntansa, Enontekiön, liikenneturvallisuuteen. Siilasjoki on valmistellut ministerille kysymyksen rekkaliikenteestä tämän päivän täysistuntoon.Joka toinen vuosi eduskunnassa järjestettävässä täysistunnossa ministerit vastaavat eri puolilta Suomea tulleiden parlamenttikerholaisten heille esittämiin kysymyksiin. Istunto toteutetaan eduskunnan suullisen kyselytunnin tapaan.Tänä vuonna nuoret ovat nostaneet kysymyksiä ministereille ajankohtaisista aiheista, kuten Suomen puolustus, opintotuet ja nuorten hyvinvointi.”Tämä on minulle ainutkertainen mahdollisuus päästä isommalle paikkakunnalle, tutustumaan eduskuntaan ja esittämään kysymyksiä poliitikoille”, kertoo Siilasjoki.on vaikuttanut vahvasti Siilasjoen arkeen. Joka talvi arviolta 150 rekkaa suistuu tieltä Suomen käsivarressa. Rekkaliikenne on laaja, sillä kuukausittain arviolta noin 5000 rekkaa kulkee Valtatie 21:llä kuljettaen muun muassa Norjasta kalaa Suomeen ja edelleen muiden eurooppalaisten maiden markkinoille.”Rekkojen tieltä suistumisen takia Valtatiellä 21:llä oli yhtenä aamuna rekkasiirtotyö, jonka takia en päässyt 70 kilometrin päässä olevaan kouluuni. Rekkaliikenne ei kuitenkaan vaikuta vain minuun. Liikenteen pysähtyminen vaikuttaa koko käsivarteen.”Siilasjoki vaikuttaa aktiivisesti sekä Enontekiön että saamelaisnuorten nuorisovaltuustoissa. Hän on myös toiminut koulunsa oppilaskunnassa.”Aiomme nuorisovaltuustossa seuraavaksi tarttua opiskelijoiden kuntosalimaksuihin. Nuorilla pitäisi olla halvemmat kuntosalimaksut.”Siilasjoki on toiveikas, että puhemies valitsee hänen kysymyksensä ministerin vastattavaksi.”Nyt saamme huomiota rekkaliikenteen ongelmakohtiin, koska asia tullaan todennäköisesti viemään eteenpäin”, toivoo Siilasjoki.Taustatoimittajat: Henni Immonen ja Enni Rautajoki