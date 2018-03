Neljälle tuomiot: Päihtynyt mies vietiin väkisin Kiasman taakse, potkittiin tajuttomaksi ja ryöstettiin – sitten paikalle tuli kaksi ihmistä lisää ja puhelinkin vietiin

Kaupunki

Neljälle tuomiot: Päihtynyt mies vietiin väkisin Kiasman taakse, potkittiin tajuttomaksi ja ryöstettiin – sitt

Kaikkiaan neljä ihmistä

Käräjäoikeuden

Pahoinpitelyn aloittanut

osallistui päihtyneen miehen ryöstöön Helsingissä Kiasman nurmikolla heinäkuussa 2015: tajuttomalta mieheltä vietiin rahat ja puhelin.Kolme ihmistä tuomittiin ryöstöstä ja yksi varkaudesta tapahtumiin liittyen Helsingin käräjäoikeudessa viime kesäkuussa. Ryöstöistä rangaistukset olivat yksi vuosi vankeutta.viime kesänä antamasta tuomiosta käy ilmi, että tapahtumat saivat alkunsa Helsingin Kansalaistorilta, jossa tekohetkellä 43-vuotias mies tarttui uhriin ja vei tämän väkisin Kiasman nurmelle, ja kaatoi uhrin maahan ja alkoi potkia tätä.43-vuotiaan seurassa ollut toinen mies potki myös maassa makaavaa uhria. Sitten miehet ottivat maassa maanneen uhrin lompakon ja poistuivat paikalta.Tämän jälkeen paikalle tuli vielä nainen ja kolmas mies. Myös tämä mies kohdisti väkivaltaa maassa maannutta miestä kohtaan potkimalla tätä. Nainen vei pahoinpidellyn miehen puhelimen.Uhrin mukaan potkuja oli lukuisia ja että hän menetti pahoinpitelyssä tajuntansa.Osapuolet kertoivat tapahtumista osittain ristiriitaisesti käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus pitikin muutaman kymmenen metrin päästä tapahtumia seuranneen sivullisen kertomusta luotettavimpana selvityksenä tapahtumista ja tätä tuki myös valvontakameran kuvamateriaali.Pahoinpitelyn aloittanut mies oli kertonut esitutkinnassa, että kysymys oli velasta ja että tarkoituksena oli, että pahoinpitelyn kohde antaisi rahaa siitä, että hän oli vasikoinut.Uhri väitti, että häneltä vietiin kultaiset kaula- ja ranneketjut ja 600 euroa käteistä rahaa, josta parisataa hupparin taskusta ja loput lompakosta. Käräjäoikeus arvioi huomioiden selvitykset uhrin tulotasosta ja päihteiden käytöstä anastettujen rahojen määräksi 200 euroa.valitti käräjäoikeuden tuomiosta ja vaati, että hänen katsotaan ryöstön asemesta syyllistyneen syyllistyneen enintään pahoinpitelyyn taikka pahoinpitelyyn ja näpistykseen ja että hänelle tuomittu ehdoton vankeusrangaistus lievennetään sakkorangaistukseksi. Lisäksi hän vaati uhrille tuomittuja vahingonkorvauksia alennettavaksi.Kiasman nurmikolla ryöstetty mies puolestaan esitti vastavalituksen ja vaati, että tuomiosta valinnut tuomittaisiin törkeästä ryöstöstä ja että vahingonkorvauksia korotettaisiin.Helsingin hovioikeuden perjantaina antama ratkaisu on, että käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta ja rangaistus ryöstöstä on yksi vuosi vankeutta.Ryöstörikoksen rangaistus on vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta vankeutta.