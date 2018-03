Pääkaupunkiseudulla järjestetään lukuisia pääsiäismyyjäisiä – katso, mistä löydät virpomavitsat ja pääsiäisherkut tänä viikonloppuna

Kaupunki

Pääkaupunkiseudulla järjestetään lukuisia pääsiäismyyjäisiä – katso, mistä löydät virpomavitsat ja pääsiäisher

Lauantai 24.3.

Sunnuntai 25.3.

Myynnissä käsitöitä, leivonnaisia ja pääsiäiskoris­teita. Töölön palvelukeskus (Töölön­katu 33) klo 11–13. Vapaa pääsy.Leivonnaisia, käsitöitä, ar­poja, kahvia ja kirpputori. Kon­tulan nuorten toimintakeskus Luuppi (Ostostie 4) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myynnissä käsitöitä ja lisäksi käsityötarvikekirpputori. Kauppakeskus Isomyyri (Liesitori 1, Vantaa) klo 10–15. Vapaa pääsy.Myyjäisissä tarjolla leivonnaisia, käsitöitä, kirpputori, arpajaiset, kahvia ja pullaa. Kerhohuone (Kaarelantie 86 C) klo 10–13. Vapaa pääsy.Tarjolla on karjalanpiirakoita, kakkuja ja muita leivonnaisia, arpajaiset, kirpputori, käsitöitä sekä kahvio. Laakavuoren koulu (Jänkäpolku 1) klo 9–13. Vapaa pääsy.Myytävänä virpomavitsoja, pääsiäisleivonnaisia, ikoneita, tuo­huksia, kortteja ja kirjoja. Järjestäjinä Filantropia-Missio, tiistaiseura, ortodoksisia kuoroja, luostarien ystäviä ja muita ortodoksisia yhteisöjä. Helsingin ortodoksinen seurakunta, seurakuntasali (Unioninkatu 39 A) klo 11–15. Vapaa pääsy.Myynnissä mattoja ja muita käsitöitä, leivonnaisia ja arpajaiset. Oulunkylän kutomakerho (Teinintie 8 B, 2. krs) klo 11–15. Vapaa pääsy.Myynnissä pashaa, kulitsaa, leivonnaisia, karjalanpiirakoita, baboja, lohipiirasta, kaalipiirasta ja sienipiirasta. Pika-arpajaiset, virpovitsoja, pääsiäismunia ja ikoneja. Stefanoskoti (Hallatie 2 B) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myynnissä mm. karjalanpiirakoita, pashaa ja muita pääsiäisen herkkuja sekä käsin maalattuja ikoneja. Kahvio ja arpajaiset. Nummelan ortodoksinen rukoushuone (Naaranpajuntie 7, Nummela) klo 9–12. Vapaa pääsy.Myynnissä leivonnaisia, käsitöitä, virpomavitsoja, pääsiäismunia ja arpoja. Järvenpään ortodok­sinen kirkko (Kartanontie 45, Järvenpää) klo 11–14. Vapaa pääsy.Virpovitsoja, pääsiäisherkkuja ja arpajaiset. Lohjan orto­doksinen kirkko (Nahkurinkatu 4, Lohja) klo 11–14. Vapaa pääsy.Myynnissä mm. luostarituotteita: suklaata, käsin tehdyä ranskalaista saippuaa ja käsivoiteita. Pyhän Henrikin seurakuntasali (Pyhän Henrikin aukio 1) klo 10.30–14. Vapaa pääsy.Mukana laaja kattaus designia, laadukasta käsityötä, graafista suunnittelua ja kuvitusta, ruokatuotteita, työpajoja. Konepajan Bruno (Aleksis Kiven katu 17 A) klo 11–17. Vapaa pääsy.Tarjolla mm. käsitöitä, leivonnaisia ja pääsiäiskoristeita. Karjalatalo, yläsali (Kä­pylänkuja 1) klo 10–14. Vapaa pääsy.Myynnissä mm. keramiikkaa, mattoja, linnunpönttöjä, nukkekodin tavaroita, huovutustöitä, kierrätyslahjatavaroita, talkkunaa ja ruisleipää. Tapa­nilan VPK (Päivöläntie 50) klo 10–14. Vapaa pääsy.Tapahtuman teema on pääsiäisen juhlapöytä. Tapahtumasta voi mm. ostaa herkkuja pääsiäispöytään, osallistua workshopeihin tai kuunnella resepti­vinkkejä. Teurastamo (Työpajankatu 2) klo 11–17. Vapaa pääsy.Leivonnaisia kotiin, leluja, kirjoja, kirpputori, arpajaiset, hiustenleikkuuta ja päähierontaa. Kahvilassa lounasta. Englantilainen koulu (Mäntytie 14) klo 13–16. Vapaa pääsy.