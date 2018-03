Kaupunki

Helsinkiläisen huoltoaseman myyjä varasti kassasta noin 40 000 euroa – kavalluksia jopa 145 päivänä

Huoltoaseman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kassalaatikkoa pidettiin ohjeistuksen vastaisesti auki, käteismaksuja ei lyöty kassaan tai myynnit peruttiin asiakkaan poistuttua.

Rikokset, joihin

Törkeästä kavalluksesta

työntekijä varasti säännöllisesti ja pitkän aikaa rahaa työpaikaltaan Helsingissä. Käteisen rahan kavaltaminen tapahtui niin sanotusti kassan ohi myymällä, eli tekijä pani asiakkaiden antamia rahoja kassakoneen sijasta omiin taskuihinsa.Helsingin hovioikeus katsoo maanantaina antamassaan tuomiossa käräjäoikeuden tavoin, että vuonna 1979 syntynyt nainen anasti yhteensä noin 40 000 euroa huoltoaseman käteisvaroja.”Työvuoroja, joissa vastaajalla on ollut ainakin osan työvuorostaan mahdollisuus ohimyyntiä harjoittaa, on ollut yhteensä 145 kappaletta, ja ohimyynnin on osoitettu olleen muutaman tarkastellun päivän osalta määrällisesti useampi sata euroa työvuoroa kohden”, Helsingin käräjäoikeus totesi tuomiossaan aiemmin.Syyttäjä puolestaan arvioi, että nainen otti luvatta kassasta keskimäärin noin 280 euroa jokaisessa työvuorossaan.työntekijän katsottiin syyllistyneen, tapahtuivat marraskuun 2016 ja heinäkuun 2017 välisenä aikana. Huoltamoyrittäjän mukaan ensimmäinen epäilys rahojen kavaltamisesta heräsi kuitenkin jo vuonna 2014, kun kirjanpidollinen varastoarvo vaikutti poikkeavan todellisesta varaston määrästä.”Tämä ilmeni siten, että kirjanpitoarvon perusteella olisi tilattu tavaraa enemmän kuin sitä myytiin, ja hyllyjen olisi pitänyt pursuta tavaraa, mutta näin ei ollut. Tuolloin ei tiedetty, mihin tavaraa häviää eikä erityistä epäilyksen kohdetta ollut tiedossa”, oikeudenkäyntiasiakirjoissa kerrotaan.Vyyhti alkoi purkautua kunnolla heinäkuussa 2017, kun huoltoaseman kassakaapista havaittiin kadonneen 1 360 euroa. Tämän jälkeen yksi esimiehistä ryhtyi tutkimaan valvontakameratallenteita, joiden myötä rikosepäilyt kohdistuivat vuonna 1979 syntyneeseen naiseen.”Kassalaatikkoa pidettiin ohjeistuksen vastaisesti auki, käteismaksuja ei lyöty kassaan tai myynnit peruttiin asiakkaan poistuttua.”kymmenen kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen saanut huoltamotyöntekijä valitti käräjätuomiosta hovioikeuteen, ja asia myös otettiin sinne käsittelyyn. Nainen myönsi kavaltaneensa vain 14 500 euroa 110 työvuorossa, joissa hän toimi kassavastaavana.Näin ollen rangaistusta ja vahingonkorvauksia olisi hänen mielestään pitänyt lieventää.Helsingin hovioikeus pysyi kuitenkin tuoreessa ratkaisussaan samoilla linjoilla kuin käräjäoikeus – kymmenen kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus siis pysyi voimassa. Oikeus tuomitsi naisen myös maksamaan kavaltamansa rahat takaisin korkoineen.