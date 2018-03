5–6-kerroksiset kerrostalot alkavat nousta omakotitalojen kylkeen Vantaalla – asukkaat säikähtivät kaupungin kasvusuunnitelmia

Kaupunki

5–6-kerroksiset kerrostalot alkavat nousta omakotitalojen kylkeen Vantaalla – asukkaat säikähtivät kaupungin k

Rekolantieltä

Asukkaille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan

Yksi

Rekolalaisten

Kaupungin

Vantaan

Pientaloalueen ilme voi muuttua myös pientaloilla