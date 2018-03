Miestä lyötiin kapakan vessassa useita kertoja teräaseella Sörnäisissä – oikeus kumosi tuomion hataran näytön takia, syytetty ei ”valitettavasti muista” oliko paikalla

Kaupunki

Oikaisu 28. 3. kello 13.50: Korjattu yhdestä virkkeestä hovioikeus käräjäoikeudeksi.

Sörnäisissä sijaitsevassa pubissa tapahtuneesta vakavasta väkivaltarikoksesta neljän vuoden vankeustuomion saanut mies vapautettiin syytteestä hovioikeudessa keskiviikkona.Käräjäoikeuden tapon yritykseksi arvioima teko sai uhrin ja oikeudessa kuullun todistajan muistikuvien mukaan alkunsa jonkinlaisesta pipoon liittyneestä riidasta, joka uhrilla oli pubissa entuudestaan tuntemattoman miehen kanssa. Uhria lyötiin wc-tiloissa useita kertoja teräaseella, mistä aiheutui hengenvaaralliset vammat., johon tukeutuen Helsingin käräjäoikeus aiemmin tuomitsi vuonna 1979 syntyneen miehen tapon yrityksestä, oli uhrin repusta löytynyt pipo. Sen sisäpinnalla oli syytetyn dna:ta.Muutoin näyttö oli sangen hataraa, koska uhri ja väkivallantekoa edeltäneen piporiidan havainnut todistaja olivat tapahtuma-aikaan vahvasti humaltuneita. Syytetty ei puolestaan kertomansa mukaan edes ”valitettavasti muistanut, oliko hän käynyt kyseisessä pubissa”.Lisähaastetta poliisin esitutkintaan ja myöhempään syyllisyyden arviointiin tuomioistuimessa loi se, että väkivallanteon ja dna-osuman välissä ehti kulua vuosia. Puukotus tapahtui tammikuussa 2011, ja vasta 21.10.2015 keskusrikospoliisin (krp) rikosteknisen laboratorion mukaan piposta tutkinnan alkuvaiheessa löytynyt dna täsmäsi vuonna 1979 syntyneen miehen dna-näytteen kanssa.Muistikuvatkin siis vaihtelivat paitsi tapahtumahetkellä olleen humalatilan myös mahdollisesti kuluneiden vuosien vuoksi. Uhrilla ja avaintodistajalla oli muun muassa vaikeuksia muistaa, minkä näköinen tekijä oli.piposta löytynyt syytetyn dna nousi oleellisimmaksi todisteeksi oikeuskäsittelyssä.Helsingin käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana, että syytetyn dna:lla varustettu pipo olisi joutunut uhrin reppuun sattumalta ja tuntemattomaksi jääneellä tavalla. Etenkään, kun uhri ja syytetty eivät tunteneet toisiaan.”Pipon löytyminen on selitettävissä järkeenkäyvästi vain sillä, että [syytetty] ja [uhri] ovat todellisuudessa todistajan kuvaamin tavoin riidelleet Pääsky Pubissa peliautomaatin edessä muun muassa vastaajan kadoksiin joutuneesta piposta, painineet ja siirtyneet sen jälkeen baarin wc-tiloihin, jossa [uhria] on lyöty veitsellä vasemmalle rintakehän alueelle ja käsivarteen”, käräjäoikeus perusteli tuomiotaan.Syytetty sai käräjillä tapon yrityksestä ja kolmesta lievemmästä rikoksesta neljän vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Hänet määrättiin myös maksamaan lähes 14 000 euron verran erilaisia oikeudenkäyntikuluja ja kärsimyskorvauksia.käräjäoikeuden ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen, joka antoi tuomionsa keskiviikkona. Hän vaati, että syyte tapon yrityksestä hylätään. Toissijaisesti hän vaati ainakin rangaistuksensa alentamista.Myös hovioikeus katsoi, että asiassa esitettyä näyttöä kokonaisuudessaan arvioitaessa huomionarvoisin seikka oli uhrin repusta löytyneessä pipossa ollut syytetyn dna. Pipoon liittyi kuitenkin hovioikeuden mielestä sen verran paljon epävarmuustekijöitä, että dna:ta ei voi pitää yksin riittävänä näyttönä syyllisyydestä vakavaan rikokseen.Dna-löytöä tukevaa muuta näyttöä ei siis hovioikeuden mielestä löytynyt tarpeeksi.”Asiassa esitetty muu selvitys tai asian käsittelyssä esiin tulleet seikat eivät riitä sulkemaan pois varteenotettavaa epäilyä siitä, että tekijä ei ole ollut [syytetty]. Tämän vuoksi syyte tapon yrityksestä on hylättävä”, hovioikeus totesi.Vapauttava tuomio merkitsi sitä, että miehen kontolta otettiin myös pois koko neljän vuoden vankeustuomio sekä asiaan liittyvä korvausvelvollisuus.rikoksesta syytetty kuitenkin tuomittiin myös hovioikeudessa. Kesäkuussa 2015 tehdyissä kahdessa pahoinpitelyssä ja yhdessä vapaudenriistossa uhrina oli miehen oma äiti. Poika muun muassa väänsi väkivalloin äitinsä nenää.Näistä rikoksista tuomioksi tuli hovioikeudessa 50 päiväsakkoa, mikä tarkoittaa tuomitun tuloilla 300 euron summaa.