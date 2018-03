Helsingin Meri-Rastila rakennettiin vain 25 vuotta sitten, nyt metroaseman tienoilta aiotaan purkaa kymmeniä kerrostaloja – ”Tämä on kauhea, häpeäpilkku, tästä voi hankkiutua eroon”

Kaupunki

Helsingin Meri-Rastila rakennettiin vain 25 vuotta sitten, nyt metroaseman tienoilta aiotaan purkaa kymmeniä k

”Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meri-Rastilan

Meri-Rastilassa

Kaavahanke

Purkavaa lisärakentamista halutaan helpottaa lakimuutoksella

Ennen

Oikeusministeriön