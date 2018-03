Sädesientä löytyi ala-asteen kahden luokkahuoneen rakenteista Helsingissä – kaupunki pimitti tiedon vuoden ajan, vaikka lapset oireilivat koulussa

Kaupunki

Sädesientä löytyi ala-asteen kahden luokkahuoneen rakenteista Helsingissä – kaupunki pimitti tiedon vuoden aja

Itähelsinkiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulun

Helsingin

Vanhempien

Puutteellisen