Kaupunki

Kaipaatko jo tekemistä pyhien keskelle? Kokosimme pääsiäismaanantain menovinkkejä pääkaupunkiseudulle

Konsertit

Keikat

Teatteri

Tanssi

Muut menot

Lapsille

Opera Box esittää Benjamin Brittenin oopperan. Rooleissa Liisa Viinanen, Hedvig Paulig, Johanna Isokoski, Katariina Heikkilä, Vikke Häkkinen, Niklas Spånberg, Riku Pelo ja Lasse Penttinen. Orkesterina kamariorkesteri Ariadne. Ohjaus Ville Saukkonen. Jonas Rannila, johtaa. Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 35, 43 ja 48 e.J. S. Bachin Pääsiäisoratorio ja Heinrich Schützin musiikkia. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 18. Liput 15 ja 20 e.Konsertti ystävyydelle ja lähimmäisenrakkaudelle. Munkkiniemen kirkko (Tiilipolku 6) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.Kannelmäen seurakunnan gospel-ryhmä. Kannelmäen kirkko (Vanhaistentie 6) klo 18. Vapaa pääsy.Sixten Enlund esittää pääsiäisajan urkumusiikkia. Johanneksenkirkko (Korkeavuorenkatu 12) klo 15. Vapaa pääsy.Hilland Playboys esittää klassista countrymusiikkia. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.Malmin Työväen Näyttämö, Malmin työväentalo (Takaniitynkuja 9) klo 19. Liput 11 ja 16 e.Mariana Collado ja Carlos Chamorro sekä Jorma Uotinen esittävät Compañía Kaari & Roni Martinin tanssiteoksen. Cirko (Suvilahden kulttuurikeskus, Kaasutehtaankatu 1) klo 19. Liput 25–39 e.Klo 18.30 Juuso Laation ja Jukka Vidgrenin elokuva Hevi reissu vuodelta 2018. K12. Klo 20.30 Simo Halisen elokuva Kääntöpiste vuodelta 2018. K12. Konepajan Bruno (Aleksis Kiven katu 17 A). Liput 10 e.Elävän malliparin piirustusta. Piirustusvälineitä saa paikalta. Alkuilta klo 17–19.20, loppuilta klo 18.30–21.15. Vapaa Taidekoulu (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 E) klo 17–21.15. Alku- tai loppuilta 10 e. Koko ilta 15 e.Myynnissä kotimaisten pienyrittäjien ekologisia ja eettisiä vaatteita, asusteita ja koruja. Avoinna Kampin keskuksessa (Urho Kekkosen katu 1, 4. krs) ma–pe klo 9–21, la klo 9–19 ja su klo 12–18. Vapaa pääsy.Esillä on maailman suurimpia ja myrkyllisimpiä käärmeitä sekä suurikokoisia varaaniliskoja ja muita matelijoita. Tropicario (Sturenkatu 27) on avoinna päivittäin klo 10–18. Liput 8, 10 ja 13 e. Vapaa pääsy alle 4-vuotiaille.Näyttelyissä Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta, Tarttuvaa, Sähkölä, Heureka-klassikot, Suolistossa suhisee, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas, planetaarioelokuvia ja rottakoripalloa päivittäin. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna tänään klo 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa.Useita merieläimiä ja trooppisia kaloja altaissa. Merten Tähdet -näyttelyssä tutustutaan meritähtien maailmaan. Eläinten ruokintahetkiä tasatunnein eri puolilla merimaailmaa. Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) on avoinna pääsiäisen aikaan klo 10–19. Liput 16,50 e. 3–14-vuotiaille 13 e.Nukketeatteri Sytkyt, Helsingin kaupungin talvipuutarha (Hammarskjöldintie 1) klo 13 ja 15. Vapaa pääsy.Korkeasaaressa seurataan eläimiä ja luonnon keväistä heräämistä. Ohjelmassa on kaulakorujen ja sormuslintujen askartelua, kasvomaalauksia, kevätseurantaa, onnenpyörän pyöritystä ja yllätysmunan mysteerin selvittämistä. Eläinten ruokinnat klo 11 Africasia, klo 12.30 Kissalaakso, klo 13 Amazonia, klo 14 karhut, klo 14.30 villisiat ja klo 16 kanat. Korkeasaari klo 10–18. Liput 6–12 e.Janoatko lisää? Minnenyt.fi kokoaa yhteen satoja menovinkkejä verkossa.