Taksiliikenteen vapautumisen erikoinen seuraus: Näkövammainen Maija Somerkivi saattaa joutua jäämään pois töistä

Fakta

Näin taksi tilataan nykyisin



Kuljetuspalvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille ja vähävaraisille vanhuksille. Asiakas maksaa taksikyydistä omavastuun, kunta loput. Tyypillinen määrä matkoja asiointiin ja vapaa-aikaan on yhdeksän edestakaista matkaa kuussa, työssäkäyvillä tai opiskelevilla enemmän.



Espoossa ja Vantaalla tavallisin tapa tilata kyyti on Lähitaksin palvelunumero. Auto tulee soiton jälkeen suunnilleen yhtä nopeasti kuin mikä tahansa taksi. Kyytejä ei yhdistellä.



Helsingin matkapalvelusta taksi pitää tilata hyvissä ajoissa.



Jos perillä on ehdottoman tärkeää olla ajallaan, tilaus pitäisi tehdä kaksi tuntia ennen lähtöä. Jos tilauksen tekee lähtöajan mukaan, auton saapumiseen saa mennä 40 minuutista tuntiin. Auto voi toki todellisuudessa saapua tätä nopeammin, mutta toisaalta sekä tilaamisessa että liikenteessä ruuhkat aiheuttavat ajoittain luvattua isompia viiveitä.



Helsingissä matkat pyritään yhdistelemään muiden matkustajien kanssa, tämän vuoksi matka-aika saa pidentyä enintään 30 minuuttia.



Kuukaudessa saa lisäksi käyttää kaksi pikamatkaa, joiden luvataan tulevan vartissa paitsi varsinaiset isot invataksit 45 minuutissa.