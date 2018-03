Kaupunki

Vantaalla etsitään kadonnutta kehitysvammaista 8-vuotiasta poikaa

Vantaalla etsitään nuorta, lievästi kehitysvammaista poikaa, tiedottaa Helsingin poliisi. Poliisin mukaan poika on lähtenyt aamuyhdeksän aikoihin lauantaina Uomarinteeltä.



Kadonnut on 8-vuotias, pitkä, tummaihoinen ja lyhythiuksinen, poliisi kertoo. Pojan vaatetuksesta ei ole tietoa.



Poliisista kerrotaan HS:lle, että poika on todennäköisesti lähtenyt junalla tai bussilla Helsingin suuntaan. Poliisin mukaan hän on aiemminkin ollut kadoksissa samalla tavalla.



Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukselle numeroon 112.