Kun Yazid sai kielteisen turvapaikkapäätöksen, hän pakkasi laukkunsa ja nousi junaan Kauhavalla – paperittomat saapuvat Helsinkiin, koska suurkaupunkiin on helppo kadota

Kaupunki

Kun Yazid sai kielteisen turvapaikkapäätöksen, hän pakkasi laukkunsa ja nousi junaan Kauhavalla – paperittomat

29-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saatuaan

Marraskuussa

”Helsinkiin on helpompi hukkua.”

Yksi