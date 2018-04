Raide-Jokerille uusi pysäkkipari Espooseen – pysäkit sijoittuvat Vermon raviradan kupeeseen

Kaupunki

Raide-Jokeri saa uuden pysäkkiparin Espoon Perkkaantielle. Pysäkkipari on Itäkeskuksesta Keilaniemeen kulkevan raitioyhteyden 34. pysäkkipari.Uusi pysäkkipari sijoittuu aivan Vermon raviradan kupeeseen. Perkkaantielle aiemmin kaavailtu toinen pysäkkipari siirtyy enemmän länteen.Espoon kaupunki on kaavaillut Perkkaan ja Vermon alueille noin 4 000 uutta asuntoa sekä runsaasti toimistoja ja liiketilaa. Rakentamisen on määrä vauhdittua tänä vuonna.sijaitsee reitillä sellaisessa kohdassa, jossa raitiovaunu ajaa melko hitaasti. Raide-Jokerin projektiryhmän arvion mukaan uusien pysäkkien vaikutus kokonaismatka-aikaan jää vähäiseksi.Pikaraitiotie kulkee 25 kilometrin reittinsä pääosin omalla kaistallaan, jolloin se voisi kulkea nopeammin ja sujuvammin kuin Helsingin vanhat raitiovaunut.Helsingissä raitiolinjat kulkevat keskimäärin 14 kilometriä tunnissa. Raide-Jokerille tavoitellaan 25 kilometrin keskituntinopeutta.toteutetaan allianssimallilla, missä urakan tilaajat eli Helsinki ja Espoo sekä toteuttajat Ramboll Finland, Sitowise, VR Track ja YIT yhdessä jakavat hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt.Parhaillaan allianssi yrittää sovittaa kustannuslaskelmia Helsingin ja Espoon vahvistaman 275 miljoonan euron hankesuunnitelmaan. Toteuttajien ensimmäisessä laskelmassa kulut ylittivät hankesuunnitelman 95 miljoonalla eurolla.Pikaraitiotien rakentamisen on määrä alkaa ensi vuoden keväällä, jolloin liikennöinti voisi alkaa 2020-luvun alkupuolella.