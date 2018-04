Kaupunki

Nuorten Walkers-talo löi kaikki kävijä­ennätykset Narinkka­torilla, nyt Helsinki aikoo lakkauttaa sen – ”Hävet

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Hävettää.”

Walkers-talo

https://www.hs.fi/haku/?query=markus

https://www.hs.fi/haku/?query=ali

Helsingin

”Kaupunki

Walkers-talon

Nuoret esiintyvät tässä jutussa etunimillään heidän omasta toiveestaan.