Helsinki antoi periksi: Suomen kuuluisin ”tellinki” Alepa-fillareineen siirrettiin pois Pertti Ruosaaren kotitalon edestä Munkkiniemessä

Helsinki antoi periksi: Suomen kuuluisin ”tellinki” Alepa-fillareineen siirrettiin pois Pertti Ruosaaren kotit

yksittäistä kaupunkilaista kaupungin koneistossa vai kaikuvatko parannusehdotukset ja valitukset tyhjille seinille? Kysymykseen todenmukaisin vastaus lienee ”toisinaan”, mutta ainakin munkkiniemeläisen Pertti Ruosaaren https://www.hs.fi/haku/?query=pertti+ruosaaren keväällä 2017 esittämä toive on toteutunut: tellinki siirtyi muualle.Tellinki, siis kaupunkipyöräasema numero 092, asennettiin vuosi sitten Ruosaaren omakotitalon eteen. Paikan valinta ihmetytti Ruosaarta ja hän yritti valittaa asiasta kaupungille https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005197289.html Enemmän omakotitaloalueella asuvaa Ruosaarta kuitenkin tuntui harmittavan se, ettei häntä ja muita asukkaita oltu kuultu asiassa vaikka teline asennettiin talon eteen. Kaupungin mukaan asemien paikkavalinnoista oli ollut mahdollista esittää palautetta kaupungin nettisivuilla. Palautteen antaminen etukäteen olisi tosin vaatinut kaupungin sivujen aktiivista seuraamista.Pyöräilykausi oli toukokuussa 2017 jo kiihtynyt täyteen vauhtiin eikä aseman paikkaa haluttu vaihtaa kesken kauden.kaupunkipyöräasemat pyörineen ilmestyivät tiistaina jälleen Helsingin katukuvaan. Pyöräasemien paikkoja osoittavan kartan mukaan näyttäisi siltä, että Munkkiniemen Saunalahdentiellä eräs tietty tellinki on vaihtanut paikkaansa noin sata metriä etelämmäksi. Paikka on sama, jota Ruosaari kertoi jo viime keväänä kaupungille ehdottaneensa.Ruosaaren mukaan Ramsaynrannan ja Saunalahdentien risteykseen asennettuna kaupunkipyöräasema palvelisi paremmin niitä ihmisiä, joille se pääasiassa oli tarkoitettu, siis Helsinkiin bussilla saapuvia ja Helsingistä bussilla lähteviä espoolaisia. Nyt Saunalahden pysäkille saapuvien ei tarvitse kuikuilla niin paljon ympärilleen, kun pyörät näkyvät heti pysäkille.ei vielä keskiviikkona ollut ehtinyt paikalleen, mutta HKL:n projekti-insinööri Samuli Mäkinen https://www.hs.fi/haku/?query=samuli+makinen vahvistaa Helsingin Sanomille, että Saunalahdentien asema todella vaihtaa paikkaansa tänä vuonna. Hänen mukaansa Saunalahdentien tellingin lisäksi tälle kaudelle on muutettu noin kymmenen muun aseman paikkaa.”Nyt, kun on nähty asemien käyttömääriä, me olemme tehneet muutamallekin asemalle pieniä siirtoja”, Mäkinen kertoo.Kaudella 2017 kaupunkipyöriä on ollut mahdollista palauttaa täysille asemille. Siksi hiljaisempien asemien pyöräpaikkoja on voitu hieman supistaa. Mäkinen kertoo, että Saunalahdentien pyöräasemasta nipsaistaan tänä vuonna muutama pyöräpaikka pois eli aseman kokonaisleveys pienentyy.”Nyt se mahtuu lähemmäksi sitä (Ramsaynrannan) risteystä, johon se ei olisi aikaisemmin mahtunut”, Mäkinen sanoo.

