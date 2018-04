Kaupunki

Eduskunta teki lopullisesti selvää Lex Malmista, mutta vaatii toimia korvaavan kentän löytämiseksi

äänesti keskiviikkona odotusten mukaisesti Malmin lentokenttää koskevasta kansalaisaloitteesta.Enemmistö kannatti lakialoitteen hylkäämistä toisessa käsittelyssä. Samalla hyväksyttiin lausunto, jossa eduskunta vaatii valtioneuvostolta toimia korvaavan kentän löytämiseksi hyvien yhteyksien päästä ja tarpeeksi läheltä.Lex Malmi -nimellä kulkeva kansalaisaloite vaati Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä.Malmi on siis kaatunut lopullisesti. Malmin puolustajat eivät saaneet mieleistään päätöstä myöskään Helsingin hallinto-oikeudesta, mutta he aikovat valittaa Helsingin yleiskaavasta vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt jo aiemmin, että kentän tilalle rakennetaan asuntoja. Kiitotiet on vuokrattu ilmailijoille muutamaksi vuodeksi, vaikka Finavian lennonjohto on lähtenyt jo aiemmin kentältä.