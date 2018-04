Vapaavuori: Sote-uudistuksen hyväksyvä hallitus on ”joko tyhmä tai vastuuton tai molempia näistä” – suora lähetys Helsingin valtuuston kapinakokouksesta käynnissä

Kaupunki

Vapaavuori: Sote-uudistuksen hyväksyvä hallitus on ”joko tyhmä tai vastuuton tai molempia näistä” – suora lähe

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Sote-uudistuksen

Valtuuston

Koska