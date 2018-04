Kaupunki

Raidehankkeiden budjetteja ei kerrota reilusti julki – myös Raide-Jokeri maksaa liki kaksi kertaa ilmoitettua

Poliitikot

Rehellisyyden

Koska

tuppaavat unohtamaan, että raideinvestoinneissa veronmaksajat maksavat muutakin kuin vain kulloisenkin urakan rakentamisesta.Mielellään kerrotaan, miten paljon yksityistä rahaa sataa investointeihin uusien raideyhteyksien varrella. Siis miten paljon uutta kaupunkia, uusia asuntoja ja taloudellista toimeliaisuutta iso raideinvestointi virittää.Tämä näyttäytyy yhtälössä ikään kuin tulopuolella, mikä on totta sekin. Taloudellinen toimeliaisuus näkyy aina lopulta myös kaupungin verotuloissa.nimissä kannattaisi kertoa, että raidehankkeet aiheuttavat menoja enemmän kuin vain urakkasummansa verran.Hyvä esimerkki on Raide-Jokeri, jonka kuluja allianssikumppanit yrittävät parhaillaan pudottaa lähemmäs Helsingin ja Espoon valtuustojen hyväksymää 275 miljoonan euron hankesuunnitelmaa. Pikaraitiotien on määrä korvata ruuhkainen runkobussi 550 muutaman vuoden kuluttua.Mutta 275 miljoonaakaan ei ole lopullinen summa. Raide-Jokeria varten ostetaan 29 uutta raitiovaunua, joiden hinta on yhteensä noin 80 miljoonaa tai mahdollisesti lisätöineen noin 100 miljoonaa euroa. Laskun maksaa Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL).Uusia raitiovaunuja varten rakennetaan 65–68 miljoonan euron arvoinen varikko Roihupeltoon. Laskun maksaa HKL.Raide-Jokerin rakentamiseen on saatu valtionrahaa, kunnat ovat sitoutuneet kaavoittamaan uusia asuntoja sen varrelle. Asuntorakentamisen vuoksi esimerkiksi Maunulassa siirretään kaasuputkea useiden satojen metrien matkalta. Noin 20 miljoonan euron siirtokulut maksanee Helsingin kaupunki.Ihan oma lukunsa on kehärata, joka on antanut Vantaalle mahdollisuuden rakentaa kokonaan uusia kaupunginosia. Vehkalan asema rakennettiin ensin keskelle peltoa, ja sen viereen on nyt alkanut asettua erilaisia yrityksiä.Kivistö ja Leinelä ovat kasvaneet kohisten, mutta niiden kunnallistekniikka eli kadut, vesi- ja viemäriputket, viheralueet ynnä muut maksavat miljoonia. Vantaan kaupunki ei ole tehnyt yhteenvetoa kehärataan kytkeytyvien uusien asuinalueitten kustannuksista veronmaksajalle.Miksi olisikaan? Toisin kuin Espoo, Vantaa voi kehittää kehäradan uusia kaupunginosia lähestulkoon omaan tahtiinsa. Espoossa jo pelkästään Tapiolan keskeneräisyys riepoo.