Poliisi kiintyi ”vartalonmyötäiseen” Smith & Wesson -revolveriinsa eikä halunnut luopua siitä – Malmin poliisitalon pukuhuoneessa saatu pistooli toi miehelle ehdollisen vankeustuomion

Poliisi kiintyi ”vartalonmyötäiseen” Smith & Wesson -revolveriinsa eikä halunnut luopua siitä – Malmin poliisi

Täsmennys 5. 4. kello 12.50: Uutisessa kerrottiin alun perin, että vain vanhempi konstaapeli olisi valittanut käräjätuomiosta. Myös syyttäjä valitti siitä.

poliisilaitoksella työskentelevä vanhempi konstaapeli tuomittiin torstaina 60 päiväksi ehdolliseen vankeuteen ampuma-aserikoksesta. Tuomion taustalla on erikoinen kahden virka-aseen sotku.Vuonna 1961 syntynyt poliisimies joutui rikostutkintaan, koska hänellä oli samanaikaisesti hallussaan Helsingin poliisilaitokselta saadut Smith & Wesson -revolveri ja Glock-pistooli. Kyseisellä konstaapelilla ei olisi saanut olla kuin yksi virka-ase, joten 9-millisen Glockin katsottiin olevan laiton.Syyttäjän mukaan Glock oli miehen hallussa luvattomasti kymmenen vuoden ajan. Asia päätyi suurennuslasin alle joulukuussa 2014.todettiin jo Helsingin käräjäoikeudessa syylliseksi ampuma-aserikokseen, mutta hänet jätettiin siellä rangaistukseen tuomitsematta. Asetakavarikon lisäksi sanktioksi tuli 25,40 euron todistelukustannukset valtiolle.Syyttäjä valitti tuomiosta hovioikeuteen.Myös poliisimies valitti ja vaati hovioikeudessa syytteen ja korvausvaatimusten hylkäämistä. Hän pyrki myös saamaan valtiolta yli 4 000 euron verran korvauksia oikeudenkäyntikuluista.Näkökantaansa mies perusteli muun muassa sillä, että hän ei tiennyt pistoolin puuttuvan poliisin ampuma-aserekisteristä.Suomen poliisilta konstaapeli oli kuitenkin Glockinsa saanut. Kertomansa mukaan ylikonstaapelilta Malmin poliisilaitoksen pukuhuoneessa.”Vastaaja oli luovutustilanteessa kuitannut kirjallisesti vastaanottaneensa aseen. Poliisimiesten hallussapitoluvat kirjataan poliisin omiin tietojärjestelmiin eikä heille siviililuvista poiketen jaeta fyysistä hallussapitolupaa. Kysymys oli ollut niin sanotusta kakkosaseesta”, puolustus kertoo käräjäoikeuden asiakirjoissa.Konstaapeli nosti esiin, ettei hänellä ole minkäänlaista dokumenttia Smith & Wesson -revolveristakaan, joka on hänen virallinen virka-aseensa.harrastaneensa metsästystä ja rata-ammuntaa aktiivisesti vuosikymmenten ajan. Ampuma-harrastuksensa vuoksi mies myös sanojensa mukaan tarvitsi pistoolimallisen, lipastettavan aseen.”Revolverilla ei ollut voinut ampua practical-tyyppisiä usean laukauksen harjoituksia/kilpailuita”, oikeuden pöytäkirjoissa kerrotaan.Erillistä hallussapitolupaa 9-milliselleen mies ei kuitenkaan hakenut. Hän siis oletti, että Malmin poliisilaitokselta saadun aseen mukana tulivat myös kaikki luvat, joita poliisilta edellytetään. Toisaalta hän kiistää käyttäneensä Glockia virkatehtävissä tai voimankäyttövälineenä.”Vastaajan käsitys on se, että poliisin aserekisterit virka-aseiden ja muiden poliisimiehille luovutettujen aseiden osalta ovat olleet virheellisiä sekä huonosti hoidettuja.”Vanhempi konstaapeli myös kertoo, miten hän joutui kahden aseen loukkuun:”Silloin, kun Glockeja oli alkanut tulla poliisille, oli ollut painetta sen suhteen, että revolvereja tultaisiin luovuttamaan pois. [Vanhempi konstaapeli] ei ollut halunnut luopua revolverista palveluaseena, koska se oli pienempi ja kevyempi kantaa. Glockin kantaminen muovikotelossa oli erittäin hankalaa. [Vanhempi konstaapeli] oli ajatellut, että jos hän jossakin palvelutilanteessa menettäisi oman palveluaseensa, hänen tulisi osata käyttää myös Glockia, koska todennäköisesti partiokaverilla olisi Glock.”Näin ollen hänellä oli lopulta hallussaan samanaikaisesti Smith & Wesson -revolveri ja Glock-pistooli.”[Vanhempi konstaapeli] oli sanonut haluavansa pitää palveluaseena Smith & Wessonin, koska se oli vartalonmyönteisempi ja kevyempi ja sen patruuna oli tehokkaampi”, hovioikeuden papereissa kerrotaan.Suomen poliisi on jo alkanut luopua Glockeistakin, ja myös vanhemmalla konstaapelilla oli kotietsinnän aikaan virka-aseena Walther-pistooli. Myös se takavarikoitiin häneltä.Hovioikeuskäsittely ei ollut suotuisa syytetyn kannalta, sillä siellä hänen tuomionsa koveni. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että vanhempi konstaapeli on syyllistynyt ampuma-aserikokseen, mutta rangaistuksen suhteen linja oli eri. Kun käräjäoikeus katsoi, että miehen voi jättää rangaistukseen tuomitsematta, oli hovioikeuden mielestä rangaistus tarpeellinen.”Hovioikeus katsoo, toisin kuin käräjäoikeus, että ”[vanhemman konstaapelin] menettely kokonaisuutena huomioon ottaen asiassa ei ole käsillä sellaisia rikoslain 6 luvun 12 §:ssä tarkoitettuja olosuhteita, joiden vallitessa hänet tulisi jättää rangaistukseen tuomitsematta. Oikeudenmukaisena rangaistuksena [vanhemman konstaapelin] menettelystä voidaan pitää 60 päivän vankeusrangaistusta, joka voidaan tuomita ehdollisena”, Helsingin hovioikeus kertoo tuoreessa tuomiossaan.Konstaapeli kertoi hovioikeudessa, että hänen tulonsa ovat pienentyneet aseasian ja sitä seuranneen työnkuvan muutoksen vuoksi. Hän haluaisi tehdä ilta-, yö ja viikonlopputöitä, mutta niitä ei hänen nykyisessä tehtävässään ole tarjolla.”Nykyisin [vanhempi konstaapeli] suorittaa liikennevalvontaa mitaten nopeuksia liikkuvalla yksiköllä”, oikeuden dokumenteissa kerrotaan.