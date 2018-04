Tuntematon lyöttäytyi nuoren pariskunnan seuraan aamuyöllä Kampissa, hakkasi ja löi miehen katuun – Uhri edelleen sairaalassa, poliisi etsii tekijää

Kaupunki

tuntematon mies löi parikymppistä miestä kahdesti päähän lähellä Kampin metroasemaa aamuyöllä viikonloppuna. Uhri kaatui ja loukkasi päänsä pahasti. Hän on edelleen sairaalahoidossa.Pahoinpitely sattui Kampin metroaseman sisäänkäynnin edessä Runeberginkadulla vähän ennen viittä aamuyöllä pääsiäissunnuntaina.Vuonna 1998 syntyneen miehen ja hänen naisystävänsä seuraan oli läheisessä pikaruokaravintolassa liittynyt heille ennestään tuntematon mies. Miesten välille tuli riitaa. Rikoksesta epäilty ravintolatuttavuus löi tällöin uhriaan kahdesti päähän.Uhri kaatui toisesta lyönnistä ja löi kaatuessaan päänsä. Rikosepäilyä tutkitaan pahoinpitelynä ja vamman tuottamuksena.Poliisi ei toistaiseksi tiedä, kuka pahoinpitelijä on. Siksi kaikkia tapauksen nähneitä tai siitä muuten jotain tietäviä ihmisiä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin.epäilty on arviolta 20–25-vuotias, 175–180 senttiä pitkä ja vartaloltaan roteva. Hänellä on lyhyt siilitukka ja hän oli pukeutunut tummiin housuihin ja tummaan takkiin, joka oli mahdollisesti sininen Helly Hansenin softshell -takki.Pahoinpitelijä poistui paikalta viereisen hotellin ohi Lapinrinteen suuntaan. Ennen pahoinpitelyä hän oli kysynyt sivulliselta kyytiä Espooseen.Vihjeet voi ilmoittaa Helsingin poliisin väkivaltarikostutkintaan kello 8–16 numeroon 050 562 7405 ja virka-ajan ulkopuolella numeroon 029 541 7935 tai sähköpostitse osoitteeseen vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi.