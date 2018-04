Huumeliigalla täysin uusi toimintatapa Suomessa – erittäin vahvaa kokaiinia rahdattiin kilokaupalla suoraan Meksikosta Helsinkiin

Kaupunki

Huumeliigalla täysin uusi toimintatapa Suomessa – erittäin vahvaa kokaiinia rahdattiin kilokaupalla suoraan Me

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kun ihmisiä oli saatu kiinni, niin tutkinnassa lyötiin kakkosvaihdetta ja kolmosvaihdetta silmään.”

Poliisi on

Lehmus kertoo

Poliisi saa